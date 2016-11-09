Госдеп запретил Илюмжинову въезжать в США

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не получил разрешения на въезд в США. Ранее Минфин США включил его в санкционный список. Таким образом, Илюмжинов на данный момент не может посетить матч за титул чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, который пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

- Мы всю ночь были на связи с МИД, следили за ситуацией с выборами в США. Но Госдеп отказал мне во въезде в страну, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Но это только на сегодня, первый ход послезавтра. Мы будем ждать до последнего, может быть, ситуация изменится в ближайшие дни.