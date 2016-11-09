13:57 | ШАХМАТЫ

Госдеп запретил Илюмжинову въезжать в США

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Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не получил разрешения на въезд в США. Ранее Минфин США включил его в санкционный список. Таким образом, Илюмжинов на данный момент не может посетить матч за титул чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным, который пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке.

- Мы всю ночь были на связи с МИД, следили за ситуацией с выборами в США. Но Госдеп отказал мне во въезде в страну, - цитирует ТАСС Илюмжинова. - Но это только на сегодня, первый ход послезавтра. Мы будем ждать до последнего, может быть, ситуация изменится в ближайшие дни.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3769902

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Хоть-бы билеты ему оплатили,а то извёлся весь.Искренне не понимает.почему его не пускают.

15:22

alexvi

Срочно перенести место встречи из Нью Йорка. Можно недалеко. В Рио, например:)))

14:15

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