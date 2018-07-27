Google выпустила дудл в честь 114-летия советской чемпионки мира по шахматам Людмилы Руденко

Крупнейшая в мире поисковая система интернета Google 27 июля разместила на своей стартовой странице дудл, посвященный 114-летию первой советской чемпионки мира по шахматам Людмилы Руденко. Дудл – это логотип поисковика Google, стилизованный в честь какого-либо праздника или события. С английского это слово можно перевести как "мазня, каракули". В основу дудла легла фотография с чемпионата мира по шахматам из личного архива внука Людмилы Руденко.

"Создание дудла не ограничивается рисунком, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы Google. – Первый этап – исследовательский, ведь сложно нарисовать то, с чем ты не знаком. После создается концепция и первые наброски, которые передают основную идею. После обсуждения с командой дудл обретает финальный вид. Праздничные логотипы никогда не повторяются, каждый рисунок уникален".

Шахматная карьера Людмилы Руденко началась с ряда неудач. На своем первом турнире шахматисток в 1925 году она заняла одно из последних мест. Однако в следующем тренировочном турнире, который прошел весной 1927 года, она не проиграла ни одной партии и вышла на первое место в своей группе.