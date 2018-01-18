Филатов стал кандидатом на должность президента РШФ

Шахматисты, тренеры, шахматные организаторы и спортивные судьи, представляющие 21 регион РФ, выдвинули кандидатуру Андрея Филатова на должность президента Российской шахматной федерации, информирует официальный сайт РШФ.

К настоящему моменту отчетно-выборные собрания (конференции) прошли в 32 регионах России. Ранее на должность президента РШФ были выдвинуты (в алфавитном порядке): 1) Кирсан Илюмжинов, 2) Заурбек Мальсагов. 3) Сергей Нестеров, 4) Андрей Селиванов, 5) Иван Стариков, 6) Эдуард Субоч.

Выборы президента Российской шахматной федерации состоятся 3 февраля 2018 года в Москве во время XIII съезда организации.