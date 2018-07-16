Филатов поздравил главу Федерации шахмат Франции с победой футболистов на ЧМ-2018

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов направил письмо французскому коллеге Башару Куатли. В нем Филатов поздравил Куатли с победой национальной команды Франции на чемпионате мира по футболу, в финале которого она победила Хорватию (4:2).

"Уважаемый господин Куатли! Поздравляю вас и всех любителей спорта Франции с убедительной победой футбольной сборной вашей страны в чемпионате мира. Финальный матч в "Лужниках" стал ярким захватывающем спектаклем, который подарил всем нам немало незабываемых эмоций! И хотя на гербе и флаге Хорватии изображена шахматная доска, именно французы продемонстрировали вчера умную, расчетливую, по-настоящему гроссмейстерскую игру!", – говорится в письме Филатова.