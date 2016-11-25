ФИДЕ уменьшила штраф Карлсена до пяти процентов

Апелляционный комитет удовлетворил просьбу Магнуса Карлсена о сокращении штрафа, наложенным на него Международной шахматной федерацией (ФИДЕ), утверждает Chess.com. Ранее норвежский гроссмейстер ушел с пресс-конференции после восьмой партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным.

Организация приняла решение о лишении его десяти процентов призовых за этот поступок. После удовлетворения апелляции размер штрафа, наложенного на Карлсена, составляет пять процентов.

Призового фонд матча составляет один миллион долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, проигравший - 40, если противостояние завершится в 12 партиях. После 10 партий счет равный - 5:5.