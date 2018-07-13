21:13 | ШАХМАТЫ

ФИДЕ: решение об отстранении Илюмжинова не является политическим


Решение об отстранении россиянина Кирсана Илюмжинова от должности президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) не является политическим. Ранее стало известно, что комиссия федерации по этике единогласно решила, что Илюмжинов виновен в нарушении Кодекса этики ФИДЕ.

Илюмжинов временно отстранен от занимаемой должности сроком на 18 месяцев. Наказание вступило в силу с сегодняшнего дня. Отмечается, что Илюмжинов отстранен на шесть месяцев, до 12 января 2019 года, а остальные 12 месяцев дисквалификации с отсрочкой в два года.

– Это решение никак не связано с политикой. Комиссия по этике ФИДЕ является независимым органом, его избирает генеральная ассамблея, – приводит сообщение ФИДЕ Reuters.

Илюмжинов возглавил ФИДЕ в 1995 году и с тех пор неоднократно переизбирался на свой пост. В ноябре 2015 года он попал в санкционный список США. В апреле 2018 года президентский совет ФИДЕ потребовал от Илюмжинова уйти в отставку, который отказался это делать.

В октябре 2017 года исполнительный комитет ФИДЕ проголосовал за то, чтобы Илюмжинов не выдвигал свою кандидатуру на ближайших выборах, которые пройдут 3 октября в Батуми. Российская федерация шахмат выдвинула на этот пост бывшего вице-премьера АркадияДворковича.​

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