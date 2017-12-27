Федосеев стал единоличным лидером чемпионата мира по рапиду

Шахматист Владимир Федосеев после второго дня чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии стал единоличным лидером. В 10 турах российский гроссмейстер набрал 8 очков. По 0,5 балла ему уступают соотечественник Петр Свидлер, индиец Вишванатан Ананд и китаец Ван Хао. Чемпион мира Магнус Карлсен отстает от Федосеева на 1 балл.
Лидерство среди женщин сохраняет представительница Китая Цзюй Вэньцзюнь (8). У россиянки Александры Горячкиной, армянки Элины Даниелян и грузинки Наны Дзагнидзе - по 7,5 очков.
Заключительные пять туров чемпионатов мира по рапиду в Эр-Рияде 28 декабря.
Материалы других СМИ
super_bear
Питерская школа...Федосеев,Свидлер.
00:16
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Уперед Вован!
22:37 27 декабря