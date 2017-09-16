Федосеев не смог выйти в полуфинал Кубка мира

Шахматист Владимир Федосеев проиграл американцу Уэсли Со (1,5:0,5) в четвертьфинале Кубка мира, который проходит в Тбилиси. Российский гроссмейстер играл черными фигурами.

Помимо представителя США в полуфинал турнира также вышли Левон Аронян и Дин Лижэнь. Другой россиянин Петр Свидлер и Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью. Им предстоит провести тай-брейк, который пройдет 17 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Турнир завершится 27 сентября.