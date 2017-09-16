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22:22 | ШАХМАТЫ

Федосеев не смог выйти в полуфинал Кубка мира

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Шахматист Владимир Федосеев проиграл американцу Уэсли Со (1,5:0,5) в четвертьфинале Кубка мира, который проходит в Тбилиси. Российский гроссмейстер играл черными фигурами.

Помимо представителя США в полуфинал турнира также вышли Левон Аронян и Дин Лижэнь. Другой россиянин Петр Свидлер и Максим Вашье-Лаграв сыграли вничью. Им предстоит провести тай-брейк, который пройдет 17 сентября.

Победитель и финалист Кубка мира получат путевки на турнир претендентов. Турнир завершится 27 сентября.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Эх Вован Вован, Накамуру вскрыл, а этого нет. Жаль.

23:07