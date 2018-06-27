Федерация шахмат России поддержала Дворковича на выборах главы ФИДЕ

Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) поддержал кандидатуру председателя оргкомитета "Россия-2018" Аркадия Дворковича на предстоящих выборах главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает ТАСС. Ранее Дворкович заявлял о намерении до 3 июля подать заявку на участие в выборах президента организации.

Действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов также намерен баллотироваться на пост главы организации, кроме того, в выборах примет участие вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос.

В голосовании ФШР за кандидатуру Дворковича было отдано 22 голоса, за Илюмжинова - два.

Выборы главы ФИДЕ пройдут в Батуми 3 октября.