Федерация шахмат России официально поддержит кандидата на пост главы ФИДЕ в июне

Федерация шахмат России (ФШР) выразила временную поддержку Кирсану Илюмжинову, который намерен переизбираться на пост главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ). По словам исполнительного директора федерации Марка Глуховскогог, окончательно организация определится со своей кандидатурой в конце июня.

Выборы президента FIDE пройдут в сентябре 2018 года в Батуми. Илюмжинов возглавляет организацию с ноября 1995 года.

– Пока у нас нет возможности детально проанализировать тикет Илюмжинова (предвыборную команду кандидата, члены которой являются претендентами на включение в президентский совет ФИДЕ), но так как времени мало, и чтобы не мешать его предвыборной кампании, решили поддержать, – цитирует ТАСС Глуховского. – Хотя впереди еще консультации с МИД и министерством спорта относительно некоторых кандидатов из тикета.

В конце июня ФШР должна отправить письмо в FIDE, где должна уже официально указать своего номинанта, это основной следующий шаг. До этого времени могут быть изменения. Но пока ФШР выразила, можно сказать, предварительную поддержку Кирсану Николаевичу.