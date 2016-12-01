Фабиано Каруана: "То, что Карлсен не смог победить, просто шокирует"

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана отметил, что ничья во второй партии тай-брейка матча за мировую шахматную корону между россиянином Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном сравни шоку. По его словам, чемпион чудом не одержал победу.

Россиянин играл черными фигурами. Ничья была заключена на 83-м ходу. Карякин был очень близок к поражению, однако чемпион мира так и не смог справиться с защитой претендента, хотя и имел очень выгодное положение. Счет по-прежнему ничейный.

Шахматистам осталось сыграть две партии на тай-брейке. Если победитель не будет выявлен, то будет назначен блиц.

- Не выиграть эту партию с таким преимуществом во времени... просто шокирует, - написал Каруана в твиттере.

Карлсен – Карякин. Главный тай-брейк XXI века. Live!