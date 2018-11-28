Фабиано Каруана: "Поздравляю Карлсена, мне противостоял один из самых талантливых игроков в истории шахмат"

Американский гроссмейстер Фабиано Каруана поздравил своего соперника по матчу за звание чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена с защитой титула.

"Под конец этот поединок стал довольно трудным, и я хотел бы поздравить Карлсена с защитой титула. Мне противостоял один из наиболее талантливых игроков за всю историю шахмат, и я отдал в этой игре все, что у меня было. На протяжении всего чемпионата я чувствовал поддержку своих поклонников со всего мира, и я хотел бы поблагодарить их за это. Верю в то, что мы смогли вернуть эту красивую игру в США, и, благодаря нам, в стране вырастет новое поколение игроков. С нетерпением жду возможности еще раз сразиться за титул", - написал Каруана в своем твиттере.

Магнус Карлсен защитил свое звание чемпиона мира по шахматам. После 12 партий его поединка с Фабиано Каруаной счет между гроссмейстерами был равным - 6:6, причем соперники играли исключительно вничью. Норвежцу удалось выиграть три партии на тай-брейке.

Таким образом, Карлсен в очередной раз защитил свое звание чемпиона мира по шахматам, которое он завоевал в 2013 году.