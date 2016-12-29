Евгений Васюков: "Победа над Карлсеном придаст Карякину дополнительных сил!"

Гроссмейстер Евгений Васюков прокомментировал победу Сергея Карякина над действующим чемпионом мира по классическим шахматам Магнусом Карлсеном в матче чемпионата мира по блицу. По словам Васюкова, эта победа должна придать Карякину дополнительных сил.

– Победа над Карлсеном, которую сегодня одержал Карякин, придаст ему дополнительных сил и послужит стимулом для того, чтобы бороться дальше, – подчеркнул Васюков. – Это очень важный психологический момент.

Чего не хватило Карлсену? Бывает такое состояние, когда человек сделал все, что мог и внутренне расслабился. Возможно, после победы над Карякиным в решающем матче за шахматную корону, Магнус решил, что все получится и здесь. Но главной цели Карлсен уже добился. Все таки чемпионат мира по блицу находится рангом ниже, чем чемпионат мира по классическим шахматам.

Однако я желаю удачи Сергею в этом первенстве. Тридцатого декабря ему предстоит встреча с египтянином Ахмедом Адли. Думаю, он будет иметь преимущество. (Любовь КОНЯЕВА)