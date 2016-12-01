13:15 | ШАХМАТЫ

Евгений Васюков: "На тай-брейке матча между Карякиным и Карлсеном присутствовал элемент случайности"

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Среда. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН (слева) уступил Магнусу КАРЛСЕНУ в двух из четырех партий на тай-брейке.Карякин проиграл Карлсену, но победил систему

Российский гроссмейстер Евгений Васюков выразил мнение, что его соотечественник Сергей Карякин выступил достойно в матче за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Поединок закончился победой норвежца, который выиграл в третьей и четвертой партиях тай-брейка, сумев защитить титул, впервые завоеванный им в 2013 году.

- В тай-брейке между Карлсеном и Карякиным присутствовал элемент случайности, - сказал Васюков. - Но объективно у Магнуса было больше предпосылок для победы. Третья партия стала решающей. У Сергея было мало времени, он не смог найти правильной расстановки сил и допустил серьезную ошибку, которая повлекла за собой поражение. В тот момент позиция была неясная. Но, несмотря на это, матч в целом Карякин провел достойно. А тай-брейк - это как пенальти в футболе: сложно предугадать его исход. В этом матче Сергей доказал, что в ближайшие годы он может быть серьезным конкурентом в борьбе за чемпионский титул. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Alex1507

Мы наверно разные матчи смотрели? Карякин допустил детские ошибки. Пусть тренируется. Ни в одной партии у игрока-претендента не было ни единого шанса.

13:42

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