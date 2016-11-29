Евгений Томашевский: "В быстрых шахматах Карлсен – фаворит"

Российский гроссмейстер Евгений Томашевский выразил мнение, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен является фаворитом тай-брейка матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным. 12-я партия продолжалась менее 40 минут. Общий счет матча с классическим контролем времени стал 6:6. Победитель будет определен на тай-брейке в среду.

– Думаю, в быстрых шахматах, как и перед матчем, Карлсен является фаворитом, – приводит "Р-Спорт" слова Томашевского. – Но его преимущество будет небольшим, примерно 55 процентов к 45 процентов.