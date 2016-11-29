Евгений Томашевский: "Удивительно, что Карлсен не продемонстрировал вообще никакой идеи"

Российский гроссмейстер Евгений Томашевский подчеркнул, что решающая 12-я партия матча за шахматную корону между чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом россиянином Сергеем Карякиным, завершившаяся короткой и быстрой ничьей, носит сенсационный характер. По его словам, такой исход вызывает немало различных вопросов. Партия продолжалась менее 40 минут. Общий счет матча после 12 партий с классическим контролем времени стал 6:6. Победитель будет определен на тай-брейке в среду.

– Честно говоря, такого не ожидал никто, – приводит "Р-Спорт" слова Томашевского. – Возможно, это связано с состоянием здоровья Магнуса или с какими-то психологическими факторами. На мой взгляд, это одна из самых сенсационных партий, насколько может быть сенсационна такая быстрая ничья в решающей партии матча за звание чемпиона мира. Не знаю, с чем это связано, но это необычно, об этом будут долго говорить. Скорее в критических тонах, но это очень интересно – я такого никогда не видел. И очень любопытно, что имел в виду Карлсен. Партия удивительна тем, что Магнус не продемонстрировал вообще никакой идеи. Формальная новинка – ход конем на a3, но весь выход в такой вариант – это приглашение к ничьей, там нет вообще никаких идей.