Российский гроссмейстер Евгений Томашевский высказал мнение, что поединок за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным был выдающимся по накалу и уровню борьбы. В матче в Нью-Йорке Карлсен победил Карякин на тай-брейке. По мнению Томашевского, сохранивший звание чемпиона Карлсен и претендент Карякин достойны восхищения за проявленный характер, но россиянину было трудно противостоять норвежцу в быстрых шахматах.

– Это был фантастический матч, я могу выразить восхищение обоими соперниками, – приводит "Р-Спорт" слова Томашевскего. – Потому что оба показали невероятный характер, а тем, как играл Сергей на протяжении всего матча, можно только гордиться. Он проявил потрясающие волевые усилия, и на тай-брейке просто невероятно вытащил вторую партию. Но и Магнус продемонстрировал настоящий чемпионский характер".

Во второй партии на тай-брейке Карлсен имел выигрышную позицию, однако Карякин смог свести ее к ничьей.

– После такой упущенной возможности найти в себе силы и собраться – дальше Карлсен играл намного лучше, чем раньше, – подчеркнул Томашевский. – Это настоящая чемпионская черта, это дается единицам – не быть выбитым из седла после такого разочарования. Я считаю, что матч получился выдающимся и оправдал ожидания.

Преимущество Карлсена над всеми в рапиде и блице, за исключением пары-тройки человек, только увеличивается. Он невероятно быстро соображает и практически все в мире стоят на ступень ниже. Сергей делал все, что мог, но каждый играет так, как позволяет соперник. Его игра в матче меня не удивила, потому что я знаю, как профессионально он умеет подводить себя в лучшей форме к главному старту. Меня удивил Карлсен – я давно не видел его таким выбитым из колеи. Но он сумел собраться.