Евгений Томашевский: "Карякин в 11-й партии не дал Карлсену ни одного шанса на победу"

Гроссмейстер Евгений Томашевский отметил, что болельщики могут гордиться Сергеем Карякиным за его игру в 11-й партии матча за титул чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. В этой партии была зафиксирована ничья, после чего счет поединка стал 5,5:5,5. Следующая партия состоится в понедельник. Если она не выявит победителя, то в матче будет проведен тай-брейк.

- Партия была очень хорошего качества для столь напряженной матчевой ситуации, - приводит "Р-Спорт" слова Томашевского. - И Магнус поднял очень интересную идею с ходами пешками на c3 и d5. Мне кажется, что не каждый решится в такой примерно равной позиции так обострять игру. А потом играть и e3, отказываясь от ничейного исхода. Но Сергей абсолютно не стушевался и ни в одном эпизоде не дал сопернику шанса на победу.

Мне показалось, что Сергей очень уверенно реагировал на этот ход. И при адекватной игре с обеих сторон ничья была, можно сказать, с запасом в одну ошибку. Соперники не были в зоне ошибки - можно было допустить одну неточность и все равно с большой вероятностью добиться ничьи. Чуть больше шансов надеяться на просчет оппонента имел Карлсен, но оба игрока контролировали ситуацию.

Отмечу, что по ходу матча у всех российских болельщиков есть повод гордиться Сергеем. Я честно могу сказать, что давно не видел Магнуса таким напряженным, таким взволнованным и таким порой выбитым из колеи. И по итогам 11 партий матча Карякин дал немало поводов для гордости.