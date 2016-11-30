Эрнесто Инаркиев: "Психологическая устойчивость - важный козырь Карякина на тай-брейке"

Гроссмейстер Эрнесто Инаркиев выразил мнение, что шансы чемпиона мира Магнуса Карлсена и Сергея Карякина победить на тай-брейке матча за шахматную корону в США равны. По его словам, психологическая уравновешенность россиянина может стать важным фактором.

После 12 партий с классическим контролем времени счет в матче, который проходит в Нью-Йорке, равный - 6:6. Чемпион мира будет определен в среду на тай-брейке, сначала будут сыграны четыре партии в быстрые шахматы.

- На тай-брейке гораздо большее значение имеет противостояние нервов, и, на мой взгляд, в этом матче Сергей выглядит гораздо более уравновешенным и психологически устойчивым, - приводит "Р-Спорт" слова Инаркиева. - Поэтому те результаты, которые Магнус показывал в быстрых шахматах, Сергей компенсирует внешней устойчивостью, которую он уже продемонстрировал в матче. Ему лучше рассчитывать на успех в быстрых шахматах, но если дело дойдет до блица, то цена хода будет выше и шансы Сергея возрастут - по причине лучшей устойчивости.

Фаворита на тай-брейке нет, особенно с учетом того, как складывался матч. Очевидно, что у Карлсена уже нет прежней уверенности в себе и он совершал ошибки. Поэтому я думаю, что преимущества нет ни у одного из противников, шансы равны. В последние годы Магнус и в быстрые шахматы играл немного сильнее, он дважды выигрывал чемпионат мира. Но в тех турнирах другой контроль времени, и тай-брейк все же немного отличается. Потому что ты играешь с одним и тем же соперником, и одна победа сразу уводит тебя в отрыв.

"Спорт-Экспресс" покажет решающий тай-брейк матча Карлсен - Карякин