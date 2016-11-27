11:54 | ШАХМАТЫ

Эрнесто Инаркиев: "Карякину надо удивить Карлсена в начале 12-й партии"

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Известный российский шахматист Эрнесто Инаркиев считает, что Сергей Карякин в заключительной партии матча за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном должен удивить соперника в начальной стадии поединка. По словам гроссмейстера, норвежцу нельзя давать возможность играть на два результата – победу и ничью.

– Остается одна партия, и мне кажется, что если у Сергея есть какой-то резерв, то надо обязательно постараться удивить соперника в дебюте, – приводит "Р-Спорт" слова Инаркиева. – Потому что если Карякин снова попадет в пассивную ситуацию, то в последней партии это было бы крайне нежелательно. Когда так много стоит на кону, нельзя Магнусу давать возможность играть на два результата – победу и ничью. Белыми играть легче, но каких-то других не шахматных факторов, говорящих о преимуществе одного из соперников, я не вижу.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161127/1112837985.html

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