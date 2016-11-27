09:51 | ШАХМАТЫ

Эрнесто Инаркиев: "Гибель Елисеева - большая трагедия, он был перспективным шахматистом"

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Известный российский шахматист Эрнесто Инаркиев выразил мнение, что смерть на 21-м году жизни гроссмейстера Юрия Елисеева является серьезной трагедией. По его словам, спортсмен обладал хорошими перспективами для дальнейшего прогресса.

 
Юрий ЕЛИСЕЕВ.Гроссмейстер разбился, сорвавшись с 12-го этажа. Случаи трагической гибели спортсменов

20-летний Юрий Елисеев погиб в ночь на воскресенье в Москве. Он пытался перебраться из окна на балкон 12-го этажа, но сорвался.

Шахматист был чемпионом мира среди кадетов 2012 года, а также чемпионом России по классическим шахматам среди игроков в возрасте до 16 лет. В мировом рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ) молодой гроссмейстер занимал 212-е место.

- Это большая трагедия - уйти в таком молодом возрасте, - приводит "Р-Спорт" слова Инаркиева. - Я не был с ним близко знаком, но мы участвовали в одних и тех же соревнованиях, Юрий был спортивным парнем и очень сосредоточенным человеком. В начале 2016 года мы вместе играли в турнире Moscow Open, в котором он занял первое место. И, конечно же, у Юрия были очень хорошие перспективы в шахматах.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161127/1112836112.html

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