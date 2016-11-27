Эрнесто Инаркиев: "Дебютная подготовка Карлсена в 11-й партии оказалась лучше"

Известный российский шахматист Эрнесто Инаркиев отметил, что 11-я партия матча за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном была очень важна в теоретическом отношении. По словам гроссмейстера, норвежец черными фигурами избрал интересное продолжение, которое в последнее время не применяли сильные игроки.

– Хотя был разыгран достаточно модный сегодня вариант испанской партии, так называемый "Анти-Маршалл", Магнус черными избрал интересное продолжение, которое в последнее время не применяли сильные игроки, – приводит "Р-Спорт" слова Инаркиева. – Считалось, что у черных немного хуже структура. Но штаб Карлсена довольно хорошо проработал позицию, и оказалось, что у черных достаточно ресурсов. Наверное, белые могли играть более аккуратно, но ходом пешки на f5 на 16-м ходу Сергей сразу постарался использовать свое структурное преимущество, не завершив мобилизацию сил.

Это решение показалось преждевременным, он еще не был готов к прямой игре. Сергей потом выжидательно пошел пешкой на h3, и Карлсен это изящно использовал, сыграв c3 и сделав промежуточный ход d5. Это было оригинальное решение, после которого инициатива уже перешла к черным. Но осязаемого преимущества у них не было, белым нужно было играть аккуратно. Сергею удалось сохранить контроль над ситуацией, и вскоре все завершилось вничью. Но получилось, что дебютная подготовка Магнуса оказалась лучше.