Эмиль Сутовский: "Партии расписывали все чемпионы мира от Таля и до Карлсена"

Президент Ассоциации шахматистов-профессионалов, известный израильский гроссмейстер Эмиль Сутовский в своих соцсетях прокомментировал обвинения лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена против россиянина Сергей Карякин.

Карлсен озвучил достаточно табуированную тему - расписные ничьи, поведав о многократных ничьих без борьбы в партиях Карякина и Мамедьярова, - написал Сутовский. - На самом деле, это секрет Полишинеля, а расписывали - и не раз, все чемпионы мира от Таля и до Карлсена. И даже принципиальнейший Ботвинник. А вот сам Карлсен нет. И Фишер нет. Профессиональные шахматисты не считают это серьезным грехом, хотя да, это по сути договорняк. Но вот как-то повелось, и в шахматном сообществе существует как бы общественный договор. Вроде как можно. Но когда это начинает происходить не изредка, а постоянно, то это слишком. А если у игрока в каждом турнире парочка таких росписей, то это перебор. Как ни украшай этот договорняк красивыми финтифлюшками и вензелями вроде вечных шахов. И все же, это вопрос к организаторам. Вы знаете, что Х и Z расписывают практически всегда, не приглашайте одного из них. Конечно можно и приглашать, если вас не интересует результат.

Напомним, ранее Магнус Карлсен обвинил Карякина в том, что тот сыграл договорную партию с азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым во время турнира в Ставангере. (Наталья МАРЬЯНЧИК)