Елисеев не раз совершал экстремальные поступки

Победитель шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрий Елисеев, разбившийся насмерть при попытке перелезть из окна 12-го этажа на балкон той же квартиры на северо-западе Москвы, был склонен к совершению экстремальных поступков. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

- Знакомые молодого человека рассказали, что он неоднократно совершал поступки, подобные тому, который привел к трагическому инциденту, - приводит РИА "Новости" слова источника в правоохранительных органах.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила о проведении доследственной проверки по происшествию. По ее словам, в квартире с 20-летним гроссмейстером, в мировом рейтинге ФИДЕ занимавшим 212-е место, находились его знакомые.