Джонатан Тисдалл: "Я впечатлен игрой Карякина"

Норвежский шахматист Джонатан Тисдалл признался, что впечатлен игрой Сергея Карякина в матче за шахматную корону. В девятой партии чемпиону мира Магнусу Карлсену с трудом удалось добиться ничьей, и он проигрывает со счетом 4:5.

– Я впечатлен Карякиным, который обострял игру, – написал в своем твиттере Тисдалл. – Карлсен получил тревожные звоночки. Он должен признать теперь, что Карякин очень опасный парень. Многое показало сегодня, что Карлсен не готов к шоковым ситуациям. Ему нужно глубоко покопаться в себе. Карякин же был очень быстр, использовал любую возможность для прессинга. Он стал получать реальные шансы на победу.