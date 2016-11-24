08:32 | ШАХМАТЫ

Джонатан Тисдалл: "Я впечатлен игрой Карякина"

0
0
0

Норвежский шахматист Джонатан Тисдалл признался, что впечатлен игрой Сергея Карякина в матче за шахматную корону. В девятой партии чемпиону мира Магнусу Карлсену с трудом удалось добиться ничьей, и он проигрывает со счетом 4:5.

– Я впечатлен Карякиным, который обострял игру, – написал в своем твиттере Тисдалл. – Карлсен получил тревожные звоночки. Он должен признать теперь, что Карякин очень опасный парень. Многое показало сегодня, что Карлсен не готов к шоковым ситуациям. Ему нужно глубоко покопаться в себе. Карякин же был очень быстр, использовал любую возможность для прессинга. Он стал получать реальные шансы на победу.

Опрос

Кто победит в матче за шахматную корону?
голосовать
0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ