20:21 | ШАХМАТЫ

Дворкович заявил, что Илюмжинов поддержит его на выборах главы FIDE


Действующий глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов на выборах нового президента организации поддержит члена попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Аркадия Дворковича.

Илюмжинов, который ранее заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы на пост главы FIDE, в утвержденном организацией списке кандидатов отсутствует. На пост главы организации, помимо Дворковича, претендуют вице-президент FIDE грек Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт.

– Кирсан Николаевич за последний месяц объездил много стран, разговаривал со многими людьми, делегатами, – приводит ТАСС слова Дворковича. – Он сказал, что будет поддерживать российского кандидата, то есть меня, и в ближайшее время передаст мне все необходимое для работы. В этом плане мы сотрудничаем. Считаю, что богатый опыт России, соединенный с опытом других стран, может пойти на пользу FIDE и всему шахматному миру в целом.

Конкуренты серьезные – и господин Макропулос, и Шорт. Но я уверен, что опыт работы в государственной власти и в организации футбольного чемпионата мира окажется полезным FIDE. В любом случае после выборов мы должны работать в партнерстве – я и мои нынешние конкуренты. Это принесет пользу шахматам.

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5350941​

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