Дворкович представит предвыборную программу в начале июля

Претендент на пост главы ФИДЕ Аркадий Дворкович поделился ближайшими планами и выразил надежду, что ныне занимающий этот пост Кирсан Илюмжинов поддержит его кандидатуру.

- Мои ближайшие цели - создание программы, поездки по различным странам мира, турнирам, консультации с деятелями шахмат, гроссмейстерами, - сказал Дворкович. - Мы уже их начали, надеюсь, что в начале июля смогу представить полноценную программу. Благодарен нынешнему главе ФИДЕ Кирсану Илюмжинову и его команде, но считаю, что мы должны двигаться дальше, привлекать новых партнеров и добиваться результата. Мы общались с Кирсаном Николаевичем, надеюсь, он поддержит мое выдвижение. У Илюмжинова огромный опыт, который можно использовать на благо шахмат. (Антон БАБОШИН)