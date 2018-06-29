Дворкович подтвердил, что претендует на пост главы ФИДЕ

Бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович официально заявил о выдвижении на пост президента Международной шахматной федерации, выборы которого пройдут в начале октября.

– Я официально подтверждаю, что выдвигаю свою кандидатуру на выборы президента ФИДЕ, – сообщил Дворкович. – Необходимые документы будут поданы в установленный срок, до 3 июля. Благодарен коллегам из Российской шахматной федерации, которые почти единодушно поддержали мое выдвижение. (Антон БАБОШИН)

Дворкович избран кандидатом от ФШР на пост президента ФИДЕ