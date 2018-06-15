Дворкович будет баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации

Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович заявил, что будет баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Он также уточнил, что в ближайшее время объявит состав команды, так называемый "президентский тикет", с которой пойдет на выборы главы ФИДЕ.

– Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на пост главы ФИДЕ после консультаций с руководством страны, Федерацией шахмат России и международным шахматным сообществом, – цитирует "РИА Новости" Дворковича . – Мотивом для такого решения стала текущая ситуация, сложившаяся в мировых шахматах, – добавил собеседник агентства. – Очевидно, что ФИДЕ нуждается в развитии. Я достаточно хорошо знаком с ситуацией в шахматном мире и обладаю необходимыми компетенциями, чтобы принести пользу федерации и мировым шахматам.

Я планирую объединить профессиональных организаторов всего мира для того, чтобы шахматы заняли достойное место в мировом спорте.

Отметим, что Дворкович с 2007 по 2014 год занимал руководящие должности в Российской шахматной федерации, под его патронажем проводилось значительное количество соревнований. Выборы президента ФИДЕ состоятся на конгрессе организации 3 октября 2018 года в Батуми (Грузия).