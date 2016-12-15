Две азиатские страны намерены провести матч за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов подчеркнул, что две азиатские страны подали заявки на проведение в 2018 году шахматного матча за звание чемпиона мира среди мужчин. По его словам, решение будет принято весной 2017-го.

Напомним, чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, в ноябре выигравший в Нью-Йорке на тай-брейке у российского претендента на титул Сергея Карякина.

- У нас есть два предложения из стран азиатского региона на проведение следующего шахматного матча за звание чемпиона мира, - приводит "Р-Спорт" слова Илюмжинова. - Предложения очень хорошие, они поступили из больших и высокоразвитых технологически стран.

И я в какой-то степени даже удивился, когда поступили такие предложения - потому что раньше данные страны в шахматном отношении в широком плане замечены не были. Но назвать их до подписания контракта я не могу. Решение будет принято весной на президентском совете ФИДЕ. Я точно могу сказать, что это не Китай и не Катар.