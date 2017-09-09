"Думал, что Ковалев пошел переодевать шорты, но он так и не вернулся"

Председатель апелляционного комитета Кубка мира Зураб Азмайпаршавили прокомментировал ситуацию с канадцем Антоном Ковалевым, который сегодня в первом туре 3-го раунда Кубка мира уступил Максиму Родштейну, даже не начав игру.

– Я увидел, что перед началом партии с ним разговаривает арбитр, подошел и тоже потребовал, чтобы он соблюдал указанный в регламенте турнира дресс-код, – приводит chess-news.ru слова Азмайпарашвили. – Он отказался менять шорты на приличную одежду, тогда я сказал, что к нему будут применены максимальные штрафные санкции, и я лично буду этого добиваться. Он отреагировал неадекватно – встал и ушел. Честно говоря, я думал, что он пошел переодеваться, но он так и не вернулся.

Судьи с самого начала турнира должны были обратить внимание на то, что один из участников не соблюдает регламент. Почему они этого не сделали? Я хотел бы выяснить не меньше вас! Сегодня вечером у нас будет собрание, на котором мы рассмотрим этот вопрос. И не думайте, что я буду кого-то покрывать...

По данным портала, регламент турнира ссылается на пункт 8.1 общих правил ФИДЕ, в котором действительно говорится, что игрок должен обращать внимание на свой внешний вид и проявлять уважение к игре, организаторам, спонсорам, однако там нет конкретного пункта, в котором говорилось бы о штрафе и его размере за нарушение правила.