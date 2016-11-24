13:47 | ШАХМАТЫ

Дмитрий Яковенко: "Очевидно, что Карлсен занервничал"

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Гроссмейстер Дмитрий Яковенко считает, что чемпион мира Магнус Карлсен в последних партиях с Сергеем Карякиным проявляет признаки нервозности. После девяти партий россиянин лидирует со счетом 5:4.

– Создается впечатление, что Карлсен откровенно нервничает – уходит с пресс-конференции, в следующей партии идет на неоправданный риск...

– Очевидно, что он занервничал. Он не привык находиться в такой ситуации по ходу чемпионского матча, ему необходимо побеждать, а партий до конца матча остается не так много... Пока ситуация, конечно, складывается в пользу Карякина.

– В какой из оставшихся трех партий Карлсен пойдет в решающую атаку?

– Думаю, он будет атаковать в каждой партии, даже черным цветом. Не похоже, что он готов отложить все до последней партии. Это было бы большим риском. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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