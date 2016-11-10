Дмитрий Песков: "Надеемся на победу Карякина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прибывший в Нью-Йорк на открытие матча за звание чемпиона мира, отметил, что все российские болельщики будут поддерживать Сергея Карякина. Матч за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Песков добавил, что нынешний матч - это очень важное событие в мире шахмат.

- Мы прибыли сюда, чтобы поддержать Сергея Карякина, - цитирует ТАСС Пескова. - Оба участника - Сергей Карякин и Магнус Карлсен - стоят друг друга. Мы будем надеяться на победу нашего шахматиста.

Надеюсь, что шахматы будут уверенно шагать, в первую очередь, по нашей стране.