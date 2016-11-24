Дмитрий Песков: "Многие, в том числе и Президент, болеют за Сергея Карякина"

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, так же как и многие любители спорта, болеет за российского гроссмейстера Сергея Карякина, который борется с норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону. После 9 партий счет в матче 5:4 в пользу Карякина.

– Многие следят, многие, естественно, болеют за Карякина, и в том числе Президент, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова. – Естественно, мы информируем его постоянно об этом. Болеем за Карякина, за нашего претендента.

Десятая партия матча за мировую шахматную корону между Карякиным и Карлсеном состоится в ночь с четверга на пятницу.