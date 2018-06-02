Дин Лижэнь снялся с шахматного турнира после перелома ноги

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь снялся с шахматного турнира в норвежском Ставангаре, информирует официальный сайт турнира.

- Дин Лижэнь снялся с турнира. Его операция прошла хорошо, но ему потребуется время на восстановление, и он не может продолжать играть в турнире, - отмечается в сообщении.

Напомним, Дин Лижэнь не смог в пятницу сыграть с американцем Фабиано Каруаной из-за перелома ноги, который он получил, когда каталася на велосипеде.

После трех партий на турнире китайский гроссмейстер набрал 1,5 очка. Его результаты не будет учитываться в турнирной таблице, но пойдут в зачет рейтинга.