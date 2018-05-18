Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила свою соотечественницу Тань Чжунъи в матче за титул чемпионки мира по шахматам. Заключительная, десятая партия, завершилась вничью. Общий счет стал 5,5-4,5.

27-летняя Цзюй Вэньцзюнь стала 17-й чемпионкой мира по шахматам. Она впервые участвовала в матче за шахматную корону. В прошлом году девушка выиграла "Гран-при" и получила право на этот матч.

26-летняя Тань Чжунъи была чемпионкой в прошлом году. Встреча за мировую шахматную корону прошла в Чунцине (Китай).