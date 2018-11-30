Чемпионат мира по шахматам-2018 пройдет в России

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 пройдет в России с 25-го по 31-е декабря, информирует сообщество "Шахматы" "Вконтакте". Конкретный город, который примет соревнования, станет известен 3 декабря.

Действующим чемпионом мира по рапиду является гроссмейстер из Индии Вишванатан Ананд. Норвежец Магнус Карлсен – трехкратный и действующий чемпион мира по блицу.

Напомним, 28 ноября Карлсен защитил титул чемпиона мира по классическим шахматам, на тай-брейке обыграв американца Фабиано Каруану.