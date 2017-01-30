Борис Спасский: "Не исключено, что во время матча против Фишера на меня оказывали воздействие с помощью ультракоротких излучений"

Российский гроссмейстер Борис Спасский, отмечающий сегодня 80-летний юбилей, высказал предположение о том, что во время матча за звание чемпиона мира с Робертом Фишером, состоявшегося в 1972 году, на него могли воздействовать прибором, производящим ультракороткие излучения. По словам Спасского, об этом ему во время визита в Исландию десять лет назад рассказал один из организаторов встречи, состоявшейся в Рейкьявике в 1972 году.

- А вы знаете, что архив Алехина жив? Он в Великобритании, - приводит ТАСС слова Спасского. - Свой же архив, если его удастся вернуть, может быть, я отдал бы на хранение в РШФ. Некоторые материалы могли бы быть интересны с точки зрения истории шахмат.

Например, перед матчем с Фишером я получил письмо от одного американца русского происхождения. В письме говорилось, что на этого человека охотятся и используют против него ультракороткое излучение. Определенной частоты. Кажется, от 2 до 4 тысяч мегагерц. В этом письме он предупреждал меня, что существуют такие вещи. Такие приборчики действительно выпускаются. И, например, Корчной знал об этом приборе, когда мы с ним играли матч в Белграде.

— То есть вам кажется, что в матче с Фишером против вас использовались какие-то спецприборы?

— Мне кажется, что там что-то было. Что-то таинственное. Приведу такой пример: когда я посетил Исландию лет десять назад, то встретился с одним из организаторов того матча, и он мне сказал, что предположения о том, что мне мешали, не такие и глупые. Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого.