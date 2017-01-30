Борис Спасский: "Моими героями всегда были два Александра - Алехин и Суворов"

Российский гроссмейстер Борис Спасский, отмечающий сегодня 80-летний юбилей, сказал, что наиболее сильное впечатление на него произвел шахматист Александр Алехин. По его словам, наибольшее восхищение вызывали тактические планы гроссмейстера – всевозможные комбинации, планы и игровые концепции.

– Гениальный русский шахматист Александр Алехин всегда производил на меня большое впечатление, – приводит ТАСС слова Спасского. – Я всегда им интересовался. И потом уже, когда подрос и начал участвовать в международных турнирах, я всегда искал игроков старшего поколения, лично знавших Алехина. Всегда их расспрашивал. Мне у Алехина нравилась чистота шахматной мысли. И, конечно, его тактические замыслы – всевозможные комбинации, планы, концепции.

Кроме того, в детской библиотеке я прочел все, что только было об Александре Суворове. Так что и он был моим героем. Я всегда жил со своими войсками: восемь пехотинцев, восемь офицеров, ну и я как командир.

Я сыграл много интересных партий. И не могу сказать, что есть какие-то самые любимые. Но есть партии, которые мне нравятся. Например, когда я выиграл в королевском гамбите у Бронштейна на чемпионате Союза в Ленинграде. Или моя победа в королевском гамбите над Фишером, с которым были напряженные, нервные партии. Фишер тогда, кажется, даже заплакал после партии...

Королевский гамбит мне достался от Зака. Он любил "гулять" королем по примеру Стейница. А я как раз наоборот – стремился мобилизовать свою армию и напасть на короля.