18:29 3 февраля | ШАХМАТЫ

Борис Спасский избран почетным президентом Российской шахматной федерации

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Десятый чемпион мира Борис Спасский избран почетным президентом Российской шахматной федерации, сообщает "Р-Спорт". Ранее стало известно, что главой организации переизбран Андрей Филатов.

Вице-президентами РШФ станут глава ОКР Александр Жуков, 12-й чемпион мир Анатолий Карпов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Павел Шинский и член попечительского совета РШФ Андрей Гурьев. Для Гурьева это новое назначение, остальные уже занимали эти должности.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/chess/20180203/1131974896.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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Gamzat80

Заголовок поправьте - "росийской".

19:24 3 февраля