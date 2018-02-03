Борис Спасский избран почетным президентом Росийской шахматной федерации

Десятый чемпион мира Борис Спасский избран почетным президентом Российской шахматной федерации, сообщает "Р-Спорт". Ранее стало известно, что главой организации переизбран Андрей Филатов.

Вице-президентами РШФ станут глава ОКР Александр Жуков, 12-й чемпион мир Анатолий Карпов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, Павел Шинский и член попечительского совета РШФ Андрей Гурьев. Для Гурьева это новое назначение, остальные уже занимали эти должности.