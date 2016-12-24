23:00 24 декабря | ШАХМАТЫ

Борис Гельфанд: "Я достойно играл в 2016 году, но провалился на мемориале Таля"

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Израильский шахматист Борис Гельфанд отметил, что единственным неудачным турниром для него в 2016 году стал мемориал Михаила Таля. Сегодня Гельфанд принял участие в торжественном вечере в Москве, посвященном 60-летию Центрального дома шахматиста. На мемориале Таля он набрал 2 очка и занял последнее место.

- В целом я достойно играл в 2016 году, но допустил явный провал на мемориале Михаила Таля - главном турнире года, - цитирует "Р-Спорт" Гельфанда. - Оказалось, что я находился не форме, возникает вопрос - почему? И я думал над этим. Надеюсь, к следующим турнирам такого высокого уровня я подойду по-другому, в иной степени готовности.

Также он отметил, что не примет участия в стартующем в понедельник в Катаре чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу по политическим мотивам - из-за наличия израильского паспорта.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161224/1114235210.html

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