Борис Гельфанд: "Я достойно играл в 2016 году, но провалился на мемориале Таля"

Израильский шахматист Борис Гельфанд отметил, что единственным неудачным турниром для него в 2016 году стал мемориал Михаила Таля. Сегодня Гельфанд принял участие в торжественном вечере в Москве, посвященном 60-летию Центрального дома шахматиста. На мемориале Таля он набрал 2 очка и занял последнее место.

- В целом я достойно играл в 2016 году, но допустил явный провал на мемориале Михаила Таля - главном турнире года, - цитирует "Р-Спорт" Гельфанда. - Оказалось, что я находился не форме, возникает вопрос - почему? И я думал над этим. Надеюсь, к следующим турнирам такого высокого уровня я подойду по-другому, в иной степени готовности.

Также он отметил, что не примет участия в стартующем в понедельник в Катаре чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу по политическим мотивам - из-за наличия израильского паспорта.