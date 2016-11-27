12:51 | ШАХМАТЫ

Борис Гельфанд: "Ничейный счет в матче с Карлсеном является успехом Карякина"

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Известный гроссмейстер Борис Гельфанд высказал мнение, что результат матча за звание чемпиона мира после 11 партий является успехом Сергея Карякина. В ночь на воскресенье Карякин сыграл вничью с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. По результатам 11 партий счет в матче равный – 5,5:5,5. Заключительная партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами. В случае ничейного исхода матча встреча перейдет в тай-брейк.

 
Сегодня. Нью-Йорк. Сергей КАРЯКИН и Магнус КАРЛСЕН.Карякин vs Карлсен. Ничья перед партией жизни

– Шансы Карякина резко улучшились по сравнению с началом матча, он смог навязать изначальному фавориту Карлсену свою игру, – цитирует ТАСС Гельфанда. – Ничейный результат по итогам одиннадцати партий – успех для Карякина. Заключительная партия будет напряженной, нет сомнений, что Карлсен попытается использовать белый цвет и решить исход борьбы в основное время. Это на руку Карякину, он так и выиграл восьмую партию, использовав то, что Магнус перегнул палку.

Несмотря на то что вчерашняя партия получилась короткой, она была одной из самых интересных в матче. Карлсен нашел блестящую идею с жертвой пешки, а Карякин достойно отреагировал и свел партию к ничьей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817308

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