Борис Гельфанд: "На тай-брейке у Карлсена будет небольшое преимущество над Карякиным"

Известный гроссмейстер Борис Гельфанд высказал мнение, что в случае проведения тай–брейка в матче за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном победителя противостояния определит судьба. По результатам 11 партий счет в матче равный – 5,5:5,5. Заключительная партия состоится в понедельник, Карякин будет играть черными фигурами.

– Если матч дойдет до тай-брейка, что весьма вероятно, то у Магнуса будет небольшое преимущество, – цитирует ТАСС Гельфанда. – При этом у Карякина тоже хорошие шансы на успех. Если сейчас идет игра в шахматы, то там уже будут высшие силы. А победит не тот, кто лучше играет, а тот, у кого судьба быть чемпионом мира.