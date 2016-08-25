Берик Балгабаев: "США проявили слабость, не пустив главу ФИДЕ Илюмжинова на борт самолета"

Директор представительства Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в России Берик Балгабаев заявил, что американская сторона проявила слабость, не позволив президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову вылететь в США. В конце мая Илюмжинов подал в суд на Министерство финансов США. Ранее в ноябре Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список. Глава ФИДЕ собирался лично передать свои претензии Минфину США, вылетев в четверг в Северную Америку. Илюмжинов требует от Министерства финансов США компенсации в размере 50 миллиардов долларов и извинений за то, что Минфин безосновательно включил его в санкционный список.

– Да, Кирсана Николаевича не пустили на рейс, – цитирует ТАСС Балгабаева. – Поездка была санкционирована, виза у Илюмжинова не закрыта, билет специально был куплен в американской компании "Дельта". Но перед посадкой подошли представители американской авиакомпании и сообщили о своем решении. Я думаю, что Штаты таким образом проявили слабость. Дальнейшие действия будут прорабатываться юристами.