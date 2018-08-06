АШП открыто поддержала Дворковича на выборах президента ФИДЕ

Ассоциация шахматистов-профессионалов опубликовала открытое письмо, в котором открыто поддержала кандидатуру Аркадия Дворковича на будущих выборах президента ФИДЕ.

АШП отмечает, что впервые занимает определенную позицию и поддерживает какого-либо кандидата в каких-либо выборах.

– Программа господина Дворковича включает в себя много важных пунктов, которые АШП отстаивала годами, и мы верим в то, что его программа может многое изменить,– говорится в письме АШП на официально сайте федерации. -У него есть навыки и опыт; он играл ключевую роль в организации целого ряда шахматных соревнований высшего уровня. Мы верим в то, что он способен поднять ФИДЕ и шахматный мир на те высоты, какие заслуживает наша игра.

Помимо Дворковича, на пост главы ФИДЕ претендуют грек Георгиос Макропулос и британец Найджел Шорт. Многолетний глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не будет баллотироваться на новый срок и уже заявил о поддержке Дворковича. Выборы пройдут в Батуми (Грузия) 3 октября.