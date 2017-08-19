Аронян выиграл турнир в Сент-Луисе, Карякин - второй, Каспаров - восьмой

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал лучшим на турнире по блицу и рапиду в Сент-Луисе. Он набрал 24,5 очка из 36 возможных. Второе место поделили россиянин Сергей Карякин и американец Хикару Накамура - по 21,5 очка.

Ян Непомнящий стал четвертым с 20-ю очками. Гарри Каспаров занял восьмое место с 16 очками. Также отметим, что Карякин стал лучшим в блице, набрав 13,5 очка.

Финальный этап Grand Chess Tour состоится в Лондоне с 30 ноября по 11 декабря. Тогда будет разыгран призовой фонд серии, который составляет 300 тысяч долларов.