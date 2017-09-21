Аронян - второй финалист Кубка мира и обладатель путевки на турнир претендентов

Армянин Левон Аронян в полуфинале Кубка мира на последнем раунде тай-брейка - армаггедоне - обыграл француза Максима Вашье-Лаграва (5:4). Этот результат позволил Ароняну отобраться на турнир претендентов на звание чемпиона мира.

В финале Кубка мира армянский гроссмейстер встретится с китайцем Дин Лижэнем, который ранее победил на тай-брейке американца Уэсли Со (3,5:2,5). Финал пройдет 23-26 сентября. Если четыре партии не выявят победителя, то 27 сентября состоится тай-брейк.