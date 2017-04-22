Аронян победил на супертурнире в Германии

Армянин Левон Аронян сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в заключительном туре супертурнира Grenke Chess Classic, который завершился в Германии. Еще после шестого тура Аронян обеспечил себе досрочную победу на турнире. Остальные встречи в прошедшем туре завершились вничью.

Второе место поделили действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана (по 4 очка). Далее идут француз Максим Вашье-Лаграв, Аркадий Найдич из Азербайджана и китаянка Хоу Ифань (по 3,5). За ними расположились немцы Георг Майер и Маттиас Блюбаум (по 2).

Шахматный турнир проходил сразу в двух немецких городах – в Карлсруэ и Баден-Бадене.