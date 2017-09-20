Аронян и Вашье-Лаграв на тай-брейке определят финалиста Кубка мира

Армянин Левон Аронян во второй партии полуфинала Кубка мира в Тбилиси черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Партия, состоявшаяся накануне, также не выявила победителя. Поскольку гроссмейстеры не смогли определить победителя по итогам двух партий, 21 сентября состоится тай-брейк.

Второй участник финала определится во встрече между американцем Уэсли Со и китайцем Динем Лижэнем. Первая партия завершилась вничью, вторая проходит сегодня.

Напомним, Кубок мира завершится 27 сентября.